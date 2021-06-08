Футболист «Штутгарта» признался, что агент подделал его возраст и имя

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Форвард немецкого «Штутгарта» Силас Вамангитука раскрыл своё настоящее имя и возраст.
Футболист «Штутгарта» признался, что агент подделал его возраст и имя
  • Reuters

Об этом сообщает Deutsche Welle. Конголезец на самом деле оказался старше на год: ему 22 года, а не 21. Его настоящее имя — Силла Катомпа Мвумпа. Данные о его личности изменил бывший агент.

Несколько лет назад агент игрока разрешил футболисту жить с ним в Париже и, по словам Силаса, изменил его имя и дату рождения.

В настоящий момент «Штутгарт» контактирует с Немецкой футбольной лигой и Немецким футбольным союзом по этому поводу.

«Последние несколько лет я жил в постоянном страхе. Также беспокоился о своей семье в Конго. Для меня было непростым шагом раскрыть свою историю», — заявил Силас.

Конголезец перешёл в «Штутгарт» в 2019 году из клуба «Париж» и забил 13 мячей в прошедшем сезоне, став одним из лучших бомбардиров команды.

Ранее РПЛ вошла в топ-5 лиг по числу игроков на Евро-2020.

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