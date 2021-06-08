Стали известны даты проведения теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля — 2021

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Теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля — 2021 пройдёт в Москве с 7 по 25 октября.
Стали известны даты проведения теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля — 2021
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Правительство Москвы поддержит Федерацию тенниса России в проведении международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. После годичного перерыва, вызванного коронавирусом, Москва вновь примет главный теннисный турнир России. ВТБ Кубок Кремля пройдёт с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой», — сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Действующим победителем турнира в мужской сетке является Андрей Рублёв, а в женской — Белинда Бенчич из Швейцарии.

Ранее Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на ОИ-2020.

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