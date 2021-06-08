Источник: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Вероны»

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Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении защитника итальянской «Вероны» Корая Гюнтера.
Источник: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Вероны»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, «Динамо» рассчитывает подписать футболиста «Кальяри» Диего Година, но если не удастся договориться с опытным уругвайцем, то в качестве запасного варианта они рассматривают Гюнтера. 

В прошлом сезоне Серии А 26-летний немец провёл 27 матчей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Лесовой признался, что надеялся попасть в заявку сборной России на Евро-2020.

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