Источник: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Вероны»

Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении защитника итальянской «Вероны» Корая Гюнтера.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, «Динамо» рассчитывает подписать футболиста «Кальяри» Диего Година, но если не удастся договориться с опытным уругвайцем, то в качестве запасного варианта они рассматривают Гюнтера.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний немец провёл 27 матчей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.

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