СМИ: Азмун попал в сферу интересов «Ромы»

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун привлёк внимание нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, иранец рассматривается римским клубом в качестве альтернативы форварду «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого римляне пока не могут договориться. Именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту рассмотреть кандидатуру Азмуна.

26-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В 83 матчах за петербургскую команду он забил 52 мяча. Контракт Сердара истекает летом 2022 года.

Ранее Азмун был признан лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21.