СМИ: Азмун попал в сферу интересов «Ромы»

Короткая ссылка
Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун привлёк внимание нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
СМИ: Азмун попал в сферу интересов «Ромы»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, иранец рассматривается римским клубом в качестве альтернативы форварду «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого римляне пока не могут договориться. Именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту рассмотреть кандидатуру Азмуна.

26-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В 83 матчах за петербургскую команду он забил 52 мяча. Контракт Сердара истекает летом 2022 года.

Ранее Азмун был признан лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить