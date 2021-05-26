Азмун признан лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом по итогам сезона-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. Азмун в голосовании занял первое место, набрав 76 очков. За ним следует его партнёр по команде Артём Дзюба (61 очко). Тройку замкнул эквадорец Кристиан Нобоа (51 очко) из ФК «Сочи».

В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер».

В прошлом сезоне иранец сыграл в 24 матчах, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Петржела отреагировал на слова Салиховой о чемпионстве «Зенита».