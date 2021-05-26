Азмун признан лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21

Короткая ссылка
Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом по итогам сезона-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Азмун признан лучшим игроком РПЛ сезона-2020/21
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. Азмун в голосовании занял первое место, набрав 76 очков. За ним следует его партнёр по команде Артём Дзюба (61 очко). Тройку замкнул эквадорец Кристиан Нобоа (51 очко) из ФК «Сочи».

В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала «Матч Премьер».

В прошлом сезоне иранец сыграл в 24 матчах, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Петржела отреагировал на слова Салиховой о чемпионстве «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить