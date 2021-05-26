Петржела отреагировал на слова Салиховой о чемпионстве «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о чемпионстве петербургского клуба.

«Меня удивляют слова Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит обращать внимания на такие высказывания.

«Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред», — добавил Петржела.

Ранее Салихова заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».