Петржела отреагировал на слова Салиховой о чемпионстве «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о чемпионстве петербургского клуба.
Петржела отреагировал на слова Салиховой о чемпионстве «Зенита»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Меня удивляют слова Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Он отметил, что не стоит обращать внимания на такие высказывания.

«Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред», — добавил Петржела.

Ранее Салихова заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить