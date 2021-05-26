Салихова: увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»

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Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему не сразу заявила о своём выходе из совета директоров клуба.
Салихова: увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила ещё 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Доменико Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, то это собирает больше кликов , чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что многие изменения в «Спартаке» связывают с её появлением в клубе.

«Поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу за неё ответственность», — добавила Салихова.

Она вошла в состав совета директоров «Спартака» 3 мая и заняла должность главы комитета по аудиту и вознаграждениям клуба. Уже 21 мая было объявлено о её выходе из состава совета директоров.

Ранее Леонид Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера «Спартака».

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