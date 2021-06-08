Александр Емельяненко высказался о перспективах Нурмагомедова в футболе
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«Вряд ли Хабиб будет выступать за футбольный клуб на профессиональной основе. Он занятой человек, а для игры за футбольную команду нужно очень много времени: тренировки два раза в день, сборы. Думаю, у него в приоритете сейчас собственные проекты. А так, разово, один или два матча он провести сможет, но, думаю, не более», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.
Ранее президент ФК «Легион-Динамо» подтвердил возможное подписание контракта с Нурмагомедовым.