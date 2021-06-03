Президент ФК «Легион-Динамо» подтвердил возможное подписание контракта с Нурмагомедовым

Президент махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов прокомментировал подписание контракта с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«История началась ещё пять лет назад — Хабиб приходил к нам в клуб, когда он только зародился, желал нам удачи. Сегодня на странице в «Инстаграме» я увидел, что ему нужен новый вызов, что он хочет играть в большой футбол. Возникла такая идея — пригласить его к нам в клуб. У нас стоит задача выйти в ФНЛ, уверены, что Хабиб может нам помочь. Прямых переговоров между нами пока не было, но в ближайшее время, возможно, он на наше желание как-то отреагирует. С моей стороны контракт подписан. Нужна только его подпись и сумма. Сумму он может вписать сам», — цитирует Лахиялова «Чемпионат».

Он выразил надежду, что Нурмагомедов в курсе финансовых возможностей клуба и не будет вписывать слишком большую сумму в графу о зарплате. По словам президента клуба, на руки контракт спортсмену ещё не передавали, но обе стороны могут помочь друг другу.

«Понятно, что не в этом сезоне, но поехать на сборы он уже вполне может. Я не видел его игры вживую, но по тем нарезкам, что я смотрел, по последнему видео, как он гол забил… Он может нам помочь. Я уже вижу его как острого нападающего для нашей команды», — добавил Лахиялов.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подпишет контракт с ФК «Легион Динамо».