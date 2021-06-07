Отец футболиста сборной Португалии отреагировал на интерес ЦСКА

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Жоау, отец и агент полузащитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Палиньи, прокомментировал информацию об интересе к своему сыну со стороны московского футбольного клуба ЦСКА.
Отец футболиста сборной Португалии отреагировал на интерес ЦСКА
  • Reuters

«Мы действительно контактировали с российскими клубами. Однако перейти туда будет нелегко, потому что его цена увеличилась вдвое. Им интересуются несколько английских и испанских клубов», — цитирует Жоау «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне хавбек провёл 38 матчей и забил два мяча. На его счету также четыре игры за сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что футболист «Жилины» Ваган Бичахчян попал в сферу интересов «Рубина» и ЦСКА.

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