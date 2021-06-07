СМИ: Футболист «Жилины» Бичахчян попал в сферу интересов «Рубина» и ЦСКА

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Российские ЦСКА и «Рубин» проявляют интерес к атакующему полузащитнику словацкой «Жилины» Вагану Бичахчяну.
СМИ: Футболист «Жилины» Бичахчян попал в сферу интересов «Рубина» и ЦСКА
  • © Joaquin Corchero / Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, армейцы и казанцы в ближайшее время могут начать переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.

В прошлом сезоне армянский полузащитник провёл 33 матча, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач за «Жилину».

Ранее сообщалось, что футболист сборной Австрии Арнаутович близок к переходу в «Динамо».

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