СМИ: Футболист «Жилины» Бичахчян попал в сферу интересов «Рубина» и ЦСКА
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, армейцы и казанцы в ближайшее время могут начать переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.
В прошлом сезоне армянский полузащитник провёл 33 матча, забил 12 мячей и сделал пять результативных передач за «Жилину».
Ранее сообщалось, что футболист сборной Австрии Арнаутович близок к переходу в «Динамо».