СМИ: Сборная Бразилии сыграет на Кубке Америки

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Футболисты сборной Бразилии решили выступить на домашнем Кубке Америки.
СМИ: Сборная Бразилии сыграет на Кубке Америки
  • Reuters

Об этом сообщает Globo Esporte. Несмотря на недовольство, игроки объявят об участии в турнире. При этом в заявлении футболистов будет раскритикована организация турнира в Бразилии во время пандемии коронавируса. 

Права на проведение Кубка Америки были поочерёдно лишены Колумбия и Аргентина. Сообщалось, что одной из причин стала эпидемиологическая обстановка в этих странах. При этом в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса. Футболисты сборной Бразилии были очень недовольны решением перенести соревнования в их страну.

Ранее Каземиро заявил, что сборная Бразилии против проведения Кубка Америки у себя в стране.

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