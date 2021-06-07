СМИ: Сборная Бразилии сыграет на Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии решили выступить на домашнем Кубке Америки.

Об этом сообщает Globo Esporte. Несмотря на недовольство, игроки объявят об участии в турнире. При этом в заявлении футболистов будет раскритикована организация турнира в Бразилии во время пандемии коронавируса.

Права на проведение Кубка Америки были поочерёдно лишены Колумбия и Аргентина. Сообщалось, что одной из причин стала эпидемиологическая обстановка в этих странах. При этом в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса. Футболисты сборной Бразилии были очень недовольны решением перенести соревнования в их страну.

Ранее Каземиро заявил, что сборная Бразилии против проведения Кубка Америки у себя в стране.