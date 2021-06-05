Каземиро заявил, что сборная Бразилии против проведения Кубка Америки у себя в стране

Капитан сборной Бразилии по футболу Каземиро заявил, что главный тренер Тите и все игроки национальной команды против проведения Кубка Америки у себя на родине.

«Все знают нашу позицию по Кубку Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим намного громче высказать своё мнение 8 июня после игры отбора чемпионата мира против Парагвая. Это не только я, не только игроки, которые играют в Европе. Это все, включая Тите. Все вместе», — цитирует Каземиро Goal.com.

В этом году права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, при этом Бразилия также испытывает проблемы с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что гол Неймара помог сборной Бразилии победить Эквадор в квалификации ЧМ-2022.