Каземиро заявил, что сборная Бразилии против проведения Кубка Америки у себя в стране
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«Все знают нашу позицию по Кубку Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим намного громче высказать своё мнение 8 июня после игры отбора чемпионата мира против Парагвая. Это не только я, не только игроки, которые играют в Европе. Это все, включая Тите. Все вместе», — цитирует Каземиро Goal.com.
В этом году права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, при этом Бразилия также испытывает проблемы с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что гол Неймара помог сборной Бразилии победить Эквадор в квалификации ЧМ-2022.