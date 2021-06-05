Каземиро заявил, что сборная Бразилии против проведения Кубка Америки у себя в стране

Короткая ссылка
Капитан сборной Бразилии по футболу Каземиро заявил, что главный тренер Тите и все игроки национальной команды против проведения Кубка Америки у себя на родине.
Каземиро заявил, что сборная Бразилии против проведения Кубка Америки у себя в стране
  • Reuters

«Все знают нашу позицию по Кубку Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим намного громче высказать своё мнение 8 июня после игры отбора чемпионата мира против Парагвая. Это не только я, не только игроки, которые играют в Европе. Это все, включая Тите. Все вместе», — цитирует Каземиро Goal.com.

В этом году права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, при этом Бразилия также испытывает проблемы с распространением коронавируса. 

Ранее сообщалось, что гол Неймара помог сборной Бразилии победить Эквадор в квалификации ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить