Головин не попал в символическую сборную сезона Лиги 1

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Российского полузащитника «Монако» Александра Головина не оказалось среди 11 лучших игроков завершившегося сезона Лиги 1.
Головин не попал в символическую сборную сезона Лиги 1
  • Reuters

Список вошедших в символическую сборную сезона опубликовала пресс-служба Лиги 1. В неё вошли вратарь Мик Меньян («Лилль»), защитники Жонатан Клаус («Ланс»), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте («Лилль») и Рейнилду Мандава («Лилль»), полузащитники Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль») и Орельен Тчуамени («Монако»), а также форварды Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йилмаз («Лилль») и Килиан Мбаппе (ПСЖ). 

Среди лучших игроков сезона не оказалось россиянина Александра Головина из «Монако». В завершившемся чемпионате он провёл 21 матч в Лиге 1, забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Миранчук рассказал о взаимопонимании с Головиным в сборной России.

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