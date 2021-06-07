Головин не попал в символическую сборную сезона Лиги 1

Российского полузащитника «Монако» Александра Головина не оказалось среди 11 лучших игроков завершившегося сезона Лиги 1.

Список вошедших в символическую сборную сезона опубликовала пресс-служба Лиги 1. В неё вошли вратарь Мик Меньян («Лилль»), защитники Жонатан Клаус («Ланс»), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте («Лилль») и Рейнилду Мандава («Лилль»), полузащитники Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль») и Орельен Тчуамени («Монако»), а также форварды Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йилмаз («Лилль») и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Среди лучших игроков сезона не оказалось россиянина Александра Головина из «Монако». В завершившемся чемпионате он провёл 21 матч в Лиге 1, забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Миранчук рассказал о взаимопонимании с Головиным в сборной России.