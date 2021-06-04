Миранчук рассказал о взаимопонимании с Головиным в сборной России

Игрок сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос, комфортно ли ему играть вместе с Александром Головиным.

«Когда каждый понимает, что нужно делать на поле, можно не выделять, с кем конкретно выходить. С Сашей у нас есть взаимопонимание, футбольный интеллект. Развиваемся в этом плане и должны прогрессировать, делать вещи, которые будут способствовать его достижению», — сказал Миранчук на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной России.