Миранчук рассказал о взаимопонимании с Головиным в сборной России

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Игрок сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос, комфортно ли ему играть вместе с Александром Головиным.
Миранчук рассказал о взаимопонимании с Головиным в сборной России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Когда каждый понимает, что нужно делать на поле, можно не выделять, с кем конкретно выходить. С Сашей у нас есть взаимопонимание, футбольный интеллект. Развиваемся в этом плане и должны прогрессировать, делать вещи, которые будут способствовать его достижению», — сказал Миранчук на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной России.

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