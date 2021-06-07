Черчесов выразил надежду, что Дания разрешит въезд в страну болельщикам на матч Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду на то, что власти Дании разрешат российским болельщикам въезд в страну на матч чемпионата Европы по футболу.

«Это неприятный момент, особенно для тех, кто приобрёл билеты. Для нас это тоже не плюс, однозначно. Другое дело, что непонятно, по какой причине это происходит. Если же это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет. Если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока что оставим это на совести датского руководства. Я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат эту проблему», — сказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».

В третьем туре группового этапа российские футболисты сыграют с командой Дании в Копенгагене 21 июня. 1 июня стало известно, что власти Дании не будут пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене.

Ранее агент рассказал, что после ЧМ-2018 Черчесовым интересовались клубы из Англии.