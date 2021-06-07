Агент рассказал, что после ЧМ-2018 Черчесовым интересовались клубы из Англии

Известный агент Шандор Варга высказал мнение о будущем главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Я не гадалка, но футбол тем и прекрасен, что могут быть большие сюрпризы. Поэтому прогнозы давать не буду, но я вижу ежедневную работу Станислава — и тренировочный процесс, и отношение к делу. Я знаю его с 16 лет, знаю, какой у него характер. Когда поздравляю Черчесова после побед, он мне отвечает: «Служу России». И это не шутка, он действительно такой. Я гарантирую на 100%, что он делает максимум для удачного выступления сборной», — приводит слова Варги «РБ-Спорт».

Он отметил, что сложно утверждать что-либо относительного будущего Черчесова в команде после Евро-2020.

«Никто не знает. Но могу сказать, что после чемпионата мира Черчесов вошел в пятёрку лучших тренеров турнира. Моя компания представляет Станислава, и могу сказать, что к нему был реальный интерес от английских клубов. Поэтому на вопрос о том, надо ли ему разводиться со сборной, можно ответить только после глубокого обоюдного анализа. Однако пять лет в сборной — это большой срок, наверное, и ему тоже немного не хватает ежедневного творческого процесса. Хотя он эту работу действительно воспринимает как служение Родине и останется с командой до тех пор, пока понимает, что может приносить пользу. Даже если последует предложение от «Тоттенхэма», он сборную не бросит», — добавил агент.

57-летний специалист начинал тренерскую карьеру в австрийских «Куфштайне» и «Ваккер-Тироле». Позднее он работал в таких российских командах, как «Спартак», «Жемчужина», «Терек», «Амкар», «Динамо», а также в польской «Легие». Он возглавляет сборную России с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Черчесов оценил физическую готовность сборной России перед Евро-2020.