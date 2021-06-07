Футболист сборной Латвии сдал положительный тест на коронавирус за несколько часов до игры с Германией

Один из игроков сборной Латвии по футболу сдал тест на коронавирус, давший положительный результат, в преддверии товарищеского матча с национальной командой Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Латвии. Имя футболиста не раскрывается, в настоящее время он изолирован.

Товарищеская игра Германия — Латвия должна состояться 7 июня в Дюссельдорфе, начало встречи — в 21:45 мск. Окончательное решение о проведении или же отмене матча будет пока не принято.

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу вакцинируется перед стартом Евро-2020.