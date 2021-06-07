Источник: сборная Испании по футболу вакцинируется перед стартом Евро-2020
- Reuters
Об этом сообщает COPE. По информации источника, ранее правительство было против вакцинации футболистов, но сейчас дало разрешение. Процедура будет одобрена Советом общественного здравоохранения 8 июня.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против команд Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).
Ранее стало известно, что капитан сборной Испании Бускетс заболел коронавирусом накануне Евро-2020.