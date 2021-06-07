Источник: сборная Испании по футболу вакцинируется перед стартом Евро-2020

Правительство Испании одобрило вакцинацию национальной сборной по футболу перед грядущим чемпионатом Европы.

Об этом сообщает COPE. По информации источника, ранее правительство было против вакцинации футболистов, но сейчас дало разрешение. Процедура будет одобрена Советом общественного здравоохранения 8 июня.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против команд Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

Ранее стало известно, что капитан сборной Испании Бускетс заболел коронавирусом накануне Евро-2020.