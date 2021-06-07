Источник: сборная Испании по футболу вакцинируется перед стартом Евро-2020

Короткая ссылка
Правительство Испании одобрило вакцинацию национальной сборной по футболу перед грядущим чемпионатом Европы.
Источник: сборная Испании по футболу вакцинируется перед стартом Евро-2020
  • Reuters

Об этом сообщает COPE. По информации источника, ранее правительство было против вакцинации футболистов, но сейчас дало разрешение. Процедура будет одобрена Советом общественного здравоохранения 8 июня.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против команд Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

Ранее стало известно, что капитан сборной Испании Бускетс заболел коронавирусом накануне Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить