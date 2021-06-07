Шлеменко объявил о создании собственного промоушена

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объявил о создании собственного промоушена.
Шлеменко объявил о создании собственного промоушена
  • © пресс-служба RCC

Как сообщил сам Шлеменко на странице школы единоборств «Шторм» в Instagram, промоушен получил название Shlemenko Fighting Championship (SFC).

Отмечается, что первый турнир новой организации запланирован на 20 июня в Омске.

В послужном списке 36-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний на данный момент бой он провёл 7 мая на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке, победив решением судей бразильца Марсио Сантоса.

Ранее сообщалось, что Константин Цзю намерен создать свою промоутерскую компанию.

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