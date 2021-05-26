Константин Цзю намерен создать свою промоутерскую компанию
- РИА Новости
«Я планирую открыть промоутерскую компанию», — приводит слова Цзю ТАСС.
51-летний боксёр провёл свой последний бой в 2005 году, проиграв британцу Рикки Хаттону.
В период с 2001 по 2003 год Цзю являлся абсолютным чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF.
В общей сложности в его активе 31 победа (25 — нокаутом), два поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Келеш выразил желание провести поединок с Папиным.