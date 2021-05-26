Константин Цзю намерен создать свою промоутерскую компанию

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю заявил о намерении создать свою промоутерскую компанию.

«Я планирую открыть промоутерскую компанию», — приводит слова Цзю ТАСС.

51-летний боксёр провёл свой последний бой в 2005 году, проиграв британцу Рикки Хаттону.

В период с 2001 по 2003 год Цзю являлся абсолютным чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF.

В общей сложности в его активе 31 победа (25 — нокаутом), два поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Келеш выразил желание провести поединок с Папиным.