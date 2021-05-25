Келеш выразил желание провести поединок с Папиным

Обладатель регионального титула Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Владимир Келеш после интерактивного поединка по ММА с чемпионом Bellator Вадимом Немковым своим следующим своим соперником в ринге назвал претендента на титул чемпиона мира Алексея Папина.

«В 2018 году мы договаривались побоксировать с Алексеем Папиным. Тогда я был ещё сам по себе, то есть свободным агентом. Мы готовились к бою в тренировочном лагере, но за несколько дней Папин снялся из-за разрыва крестообразных связок колена. Мне тогда дали на замену бойца, мы выиграли. Сейчас я не откажусь выйти с ним в ринг, но об этом должны уже договариваться наши представители», — заявил боксёр.

Также спортсмен выразил желание принять участие во фрик-боях по правилам бокса.

«Людям нужно давать шоу. Сегодня все хотят видеть противостояния фриков — качок против боксёра, блогер против боксёра. Это стало модным. Публика идёт на такие бои, спортсмены зарабатывают деньги. Я бы с удовольствием подрался за хороший гонорар, если бы это было смотрибельно», — добавил Келеш.

Ранее спортсмен выразил мнение, что бой между Кудряшовым и Романовым завершится досрочно.