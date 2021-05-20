Келеш считает, что бой между Кудряшовым и Романовым завершится досрочно

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Обладатель регионального титула WBC в первом тяжёлом весе Владимир Келеш поделился мнением о предстоящем поединке между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.
Келеш считает, что бой между Кудряшовым и Романовым завершится досрочно
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Не считаю Кудряшова фаворитом в этом противостоянии. Он сильный, крепкий и хорошо обученный боксер с ударом, но моё мнение, что Романов выиграет, может, даже и досрочно», — приводит слова Келеша Союз MMA России.

Он отметил, что последние бои у Кудряшова не очень складываются.

На счету Кудряшова 24 победы на профессиональном ринге и три поражения. Романов одержал 15 побед за карьеру и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что боец ММА Сергей Харитонов в июне может провести боксёрский поединок.

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