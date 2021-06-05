Медведев не ждёт простого матча с Гарином в четвёртом круге «Ролан Гаррос»

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с чилийцем Кристианом Гарином в четвёртом круге второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Медведев не ждёт простого матча с Гарином в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Конечно, когда недавно играешь с теннисистом, чувствуешь, что нужно было сделать или по-другому, или лучше. Но проблема в том, что в Мадриде были другие условия, другие мячи. В любой момент я мог ошибиться, где-то что-то не догнать, не достать. Тут я чувствую себя прекрасно — самое главное построить тактику, сыграть в хороший теннис, тогда будут шансы. Но он, конечно, очень крутой игрок на грунте, поэтому просто, скорее всего, не будет», — приводит слова Медведева Eurosport.

На турнире в Мадриде Гарин победил Медведева со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1. Встреча россиянина и чилийца на «Ролан Гаррос» состоится 6 июня.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв назвал фаворита «Ролан Гаррос».

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