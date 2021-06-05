Рублёв назвал фаворита «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свой вылет со второго в сезоне турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», а также высказал мнение о фаворите соревнований.

«Тяжело очень это принять и осознать. Сейчас фаворит «Ролан Гаррос» — Рафаэль Надаль, но надеюсь, он не выиграет. В этом году ему тяжело доказывать, что он король грунта. Видно, играет не так, как раньше. В большинстве случаев за счёт психологии выигрывает. Сейчас я стал играть намного меньше, но календарь мне всё равно не подходит, я бы играл ещё больше. Сейчас мне дали отдохнуть», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

23-летний россиянин завершил борьбу на турнире уже по итогам первого круга, проиграв немцу Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 4:6.

Ранее сообщалось, что Джокович победил Беранкиса и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».