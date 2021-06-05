Джокович победил Беранкиса и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом в матче третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:1.
В четвёртом круге Джокович сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.
Ранее сообщалось, что Веснина и Карацев вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в смешанном разряде.
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