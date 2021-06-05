«Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу
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Встреча завершилась со счётом 32:21.
В первой игре победу также одержали гандболисты подмосковной команды — 29:24.
Самым результативным игроком матча стал Сергей Марк Косоротов из «Чеховских медведей», забивший семь мячей.
Таким образом, «Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу.
Ранее сообщалось, что «Чеховские медведи» стали 11-кратным обладателем Кубка России по гандболу.