«Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

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Подмосковные «Чеховские медведи» одержали победу над ЦСКА во втором матче финальной серии мужской Суперлиги по гандболу.
«Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Встреча завершилась со счётом 32:21.

В первой игре победу также одержали гандболисты подмосковной команды — 29:24.

Самым результативным игроком матча стал Сергей Марк Косоротов из «Чеховских медведей», забивший семь мячей.

Таким образом, «Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу.

Ранее сообщалось, что «Чеховские медведи» стали 11-кратным обладателем Кубка России по гандболу.

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