«Чеховские медведи» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

Подмосковные «Чеховские медведи» одержали победу над ЦСКА во втором матче финальной серии мужской Суперлиги по гандболу.

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