Газизов отреагировал на обвинения Салиховой в агентских играх в «Спартаке»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление жены владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он пользовался своим положением во время работы в клубе.
Газизов отреагировал на обвинения Салиховой в агентских играх в «Спартаке»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Можете написать так: отказываюсь реагировать на эту тему», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что, по словам Салиховой, друг Газизова агент Александр Маньяков угрожал игроку «Спартака» Михаилу Игнатову всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. Она отметила, что бывший гендиректор клуба чувствовал, что «стул под ним основательно качается», поэтому позволял Маньякову практически всё, а также хотел отомстить игроку за отказ уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Салихова состояла в совете директоров московского клуба с 3 по 21 мая 2021 года.

Ранее Салихова поделилась мнением о трансферной политике «Спартака» в отношении российских футболистов.

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