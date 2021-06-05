Салихова: за последние годы «Спартак» приобрёл только одного качественного русского игрока

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о трансферной политике московского клуба в отношении российских футболистов.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрёл только одного качественного русского игрока — Александра Соболева», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

Она также рассказала, что пыталась уговорить привезти нынешнего защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, который на тот момент выступал в «Витессе», но в итоге был приобретён Гус Тил. Она также поблагодарила бывшего вице-президента Наиля Измайлова за то, что послушал её советника Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова.

«Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артёма Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?» — добавила Салихова.

По её мнению, весь минувший сезон «Спартаку» не хватало двух качественных российских игроков для глубины состава.

Ранее актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал некорректными слова Салиховой в отношении главного тренера сборной России Станислава Черчесова.