Салихова: за последние годы «Спартак» приобрёл только одного качественного русского игрока

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о трансферной политике московского клуба в отношении российских футболистов.
Салихова: за последние годы «Спартак» приобрёл только одного качественного русского игрока
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрёл только одного качественного русского игрока — Александра Соболева», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

Она также рассказала, что пыталась уговорить привезти нынешнего защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, который на тот момент выступал в «Витессе», но в итоге был приобретён Гус Тил. Она также поблагодарила бывшего вице-президента Наиля Измайлова за то, что послушал её советника Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова.

«Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артёма Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?» — добавила Салихова.

По её мнению, весь минувший сезон «Спартаку» не хватало двух качественных российских игроков для глубины состава.

Ранее актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский назвал некорректными слова Салиховой в отношении главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить