Боярский назвал некорректными слова Салиховой в отношении Черчесова

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Такие слова неуместны! Невежливо и некорректно! Не надо воспринимать данное заявление всерьёз. Но так никто не говорит, не стоило этого делать. Черчесов ничего не будет отвечать. Да и после таких слов Станислав Саламович вряд ли придёт в «Спартак», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Салихова заявила, что Черчесов будет назначен главным тренером «Спартака» только через её труп. Специалист уже возглавлял команду с 2007 года по 2008-й.

Ранее Федун заявил, что после матча с Канадой поводов гордиться футболом в России будет больше, чем хоккеем.