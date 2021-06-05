Федун: после матча с Канадой поводов гордиться футболом в России будет больше, чем хоккеем

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Риге.

«Могу сказать одно: после матча с Канадой уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — цитирует Федуна ТАСС.

Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады со счётом 1:2 в овертайме.

Ранее экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский подверг критике тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Брагиным после вылета с чемпионата мира.