Федун: после матча с Канадой поводов гордиться футболом в России будет больше, чем хоккеем
- РИА Новости
«Могу сказать одно: после матча с Канадой уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — цитирует Федуна ТАСС.
Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады со счётом 1:2 в овертайме.
Ранее экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский подверг критике тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Брагиным после вылета с чемпионата мира.