Федун: после матча с Канадой поводов гордиться футболом в России будет больше, чем хоккеем

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на поражение сборной России по хоккею от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Риге.
Федун: после матча с Канадой поводов гордиться футболом в России будет больше, чем хоккеем
  • РИА Новости

«Могу сказать одно: после матча с Канадой уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — цитирует Федуна ТАСС. 

Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады со счётом 1:2 в овертайме.

Ранее экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский подверг критике тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Брагиным после вылета с чемпионата мира.

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