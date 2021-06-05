Сушинский — о сборной России по хоккею: не уверен, был ли на ЧМ тренер вообще

Бывший форвард сборной России по хоккею Максим Сушинский подверг критике тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Брагиным после вылета с чемпионата мира 2021 года.

По его мнению, у команды на турнире не было системы и был показан достаточно примитивный хоккей. Он также считает, что звенья были неправильно составлены.

«Я думаю, что дело не только в тренерах. Не знаю, как ведётся отбор, но нельзя брать семь человек из СКА, который даже не попал в финал Кубка Гагарина. Из двух команд, которые играли в финале, в сборную вызваны всего шесть человек. Как такое возможно? Это неправильно», — цитирует Сушинского Metaratings.

Эксперт выразил мнение, что приехавших из НХЛ игроков стоило чаще ставить в состав и подбирать им наиболее подходящих партнёров.

«Не знаю, кто так состав выбирает. Тренер? Я не уверен в этом. Я не уверен, был ли там тренер вообще», — сказал Сушинский.

Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады со счётом 1:2 в овертайме.

Ранее почётный вице-президент ФХР раскритиковал судейство матча Россия — Канада.