Сушинский — о сборной России по хоккею: не уверен, был ли на ЧМ тренер вообще
- Reuters
По его мнению, у команды на турнире не было системы и был показан достаточно примитивный хоккей. Он также считает, что звенья были неправильно составлены.
«Я думаю, что дело не только в тренерах. Не знаю, как ведётся отбор, но нельзя брать семь человек из СКА, который даже не попал в финал Кубка Гагарина. Из двух команд, которые играли в финале, в сборную вызваны всего шесть человек. Как такое возможно? Это неправильно», — цитирует Сушинского Metaratings.
Эксперт выразил мнение, что приехавших из НХЛ игроков стоило чаще ставить в состав и подбирать им наиболее подходящих партнёров.
«Не знаю, кто так состав выбирает. Тренер? Я не уверен в этом. Я не уверен, был ли там тренер вообще», — сказал Сушинский.
Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады со счётом 1:2 в овертайме.
Ранее почётный вице-президент ФХР раскритиковал судейство матча Россия — Канада.