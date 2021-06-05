Почётный вице-президент ФХР раскритиковал судейство матча Россия — Канада

Почётный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), известный советский арбитр Юрий Карандин высказался о работе судей в матче между сборными России и Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в Риге.

«В трёх матчах из четырёх арбитраж был качественным и нейтральным. А вот в игре Россия — Канада увидел судейскую «руку». На мой взгляд, в третьем периоде возникли проблемы и с качеством, и с нейтралитетом», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

По его мнению, сначала арбитры задали высокий уровень борьбы, а хоккеисты его приняли. Претензии эксперта же связаны преимущественно с третьим периодом.

«При счёте 1:0 в пользу сборной России удаление получает Тарасенко, по сути, оно и становится для российской команды роковым. У меня, как у профессионального арбитра, это удаление вызывает, скажем так, отторжение. Оно не вытекало из логики игры. Момент был на тоненького. Тарасенко хорошо дорабатывал ногами, догонял соперника, прессуя его на грани фола — но скорее всего не за гранью. Затем канадец, проигрывая позицию, поднырнул — и уже у льда встретился с клюшкой российского форварда», — сказал Карандин.

Он отметил, что в таких ситуация фиксируется удаление, если судьи его очень сильно хотят найти. По его словам, опытный арбитр в подобных сложных эпизодах воздерживается от какого-либо вмешательства в игру.

Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады со счётом 1:2 в овертайме.

Ранее член правления ФХР Геннадий Тимченко выразил мнение, что сборная России по хоккею не подготовилась должным образом к ЧМ-2021.