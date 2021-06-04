Тимченко считает, что сборная России по хоккею не подготовилась должным образом к ЧМ-2021

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Член правления Федерации хоккея России (ФХР), а также председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира — 2021.
Тимченко считает, что сборная России по хоккею не подготовилась должным образом к ЧМ-2021
  • Reuters

«Видимо, не подготовились как следует, психологически, физически. В 2023 году будет чемпионат мира в Санкт-Петербурге, вот тут надо будет показать результат. Нужно подготовить к этому времени настоящую сборную, чтобы был не такой результат», — цитирует Тимченко ТАСС.

Сборная России по хоккею покинула турнир на стадии 1/4 финала, проиграв команде Канады (1:2 ОТ).

Ранее Григоренко выразил мнение, что cборная России могла выиграть ЧМ-2021 по хоккею.

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