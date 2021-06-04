Григоренко считает, что cборная России могла выиграть ЧМ-2021 по хоккею

Форвард сборной России по хоккею Михаил Григоренко высказался о вылете команды с чемпионата мира, который проходит в Риге.

«Я до сих пор не верю, что мы проиграли. Шок тем сильнее, что у нас была хорошая команда, она могла реально выиграть этот чемпионат мира. У сборной были все условия, чтобы победить. Мастеровитые игроки во всех линиях, очень серьёзная работа, готовили нас на очень высоком уровне. Понятно, что это спорт и всё бывает, но давайте не будем искать проблемы там, где их не было. Причина заключается в нас. Наша очередь разобраться, кто и что сделал не так в своих сменах», — цитирует хоккеиста ТАСС.

Также Григоренко извинился перед болельщиками за поражение от Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира (1:2 ОТ).

«Не смогли победить Канаду. Простите нас, пожалуйста, мы ведь тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были», — добавил хоккеист.

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