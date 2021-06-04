В Минспорте затруднились дать оценку работе Третьяка и Ротенберга

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации в сборной России и Федерации хоккея России (ФХР) после того, как национальная команда прекратила выступления на стадии 1/4 финала чемпионата мира.
В Минспорте затруднились дать оценку работе Третьяка и Ротенберга
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Увольнение тренерского штаба? Я считаю, что кадровая политика должна быть более стабильной. Мы с федерацией тоже это обсуждали. Тренеру сборной, особенно когда клубный менталитет преобладает, важно иметь стабильный взгляд, стратегию развития, планирования подготовки и выведения команды на пики физической формы. Нужно учитывать реалии: когда приедут игроки из НХЛ, в каком компоненте возможно усиление. Осталось меньше года до Олимпийских игр, потому следующая задача — это подготовка и достойное выступление в Пекине. Работа Владислава Третьяка и Романа Ротенберга? Я не готов давать оценку. Здесь важно взаимодействие федерации, сборных команд, КХЛ. Должна быть сплочённая командная работа. Приоритеты внутреннего первенства должны учитываться федерацией при подготовке. Пазл должен быть сложен — планирование календаря, кадровая политика, организация сборов и определение состава. Это огромный труд, в одиночку эта задача не может быть решена. Специалистами должна быть более подробно проанализирована ситуация, чтобы создать чёткий план подготовки к Олимпийским играм», — цитирует слова Матыцина РИА Новости.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира сборная России потерпела поражение от команды Канады и покинула турнир.

Ранее Третьяк выразил мнение, что Брагин должен остаться во главе сборной России по хоккею.

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