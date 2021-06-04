Третьяк считает, что Брагин должен остаться во главе сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о судьбе главного тренера национальной команды Валерия Брагина после вылета сборной страны в 1/4 финала чемпионата мира с Канадой (1:2 ОТ).

«Думаю, что Брагин должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку. Впереди Олимпийские игры, он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Мы ждём, что тренер скажет», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Россияне уступили канадцам, несмотря на то что считались фаворитами поединка и вышли из группы с первого места.

Ранее Каменский назвал удовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по хоккею.