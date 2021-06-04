Каменский назвал удовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по хоккею

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Каменский назвал удовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Выступление сборной России на чемпионате мира удовлетворительное. То, что мы не попали в финальную часть, — не очень хороший результат. Ребята хотели, но не получилось. Может, не настроились или не ту тактику выбрали», — цитирует Каменского «Чемпионат».

По мнению вице-президента КХЛ, неправильно судить об уровне команды по одной игре.

«У нас хорошая команда. Так получилось, никак мы не можем перебороть это канадское противостояние», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.

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