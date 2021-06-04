Каменский назвал удовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Выступление сборной России на чемпионате мира удовлетворительное. То, что мы не попали в финальную часть, — не очень хороший результат. Ребята хотели, но не получилось. Может, не настроились или не ту тактику выбрали», — цитирует Каменского «Чемпионат».
По мнению вице-президента КХЛ, неправильно судить об уровне команды по одной игре.
«У нас хорошая команда. Так получилось, никак мы не можем перебороть это канадское противостояние», — сказал он.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.