Салихова обвинила Газизова в агентских играх в период работы в «Спартаке»

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Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор Шамиль Газизов пользовался своим положением во время работы в клубе.
Салихова обвинила Газизова в агентских играх в период работы в «Спартаке»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила Игнатова как игрока основы. У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков угрожал игроку всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!» — написала Салихова в своём Telegram-канале.

По её мнению, на тот момент Газизов чувствовал, что «стул под ним основательно качается», поэтому позволял Маньякову практически всё.

«Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу», — написала она.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Салихова состояла в совете директоров московского клуба с  3 по 21 мая 2021 года.

Ранее Салихова поделилась мнением о трансферной политике «Спартака» в отношении российских футболистов.

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