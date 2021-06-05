Салихова обвинила Газизова в агентских играх в период работы в «Спартаке»

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор Шамиль Газизов пользовался своим положением во время работы в клубе.

«Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила Игнатова как игрока основы. У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков угрожал игроку всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!» — написала Салихова в своём Telegram-канале.

По её мнению, на тот момент Газизов чувствовал, что «стул под ним основательно качается», поэтому позволял Маньякову практически всё.

«Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу», — написала она.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

Салихова состояла в совете директоров московского клуба с 3 по 21 мая 2021 года.

Ранее Салихова поделилась мнением о трансферной политике «Спартака» в отношении российских футболистов.