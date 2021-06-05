Ротенберг лайкнул пост Розенбаума, раскритиковавшего СМИ после матча Россия — Канада

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг лайкнул пост российского певца Александра Розенбаума, который подверг критике работу средств массовой информации в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года Россия — Канада.

По словам певца, представители СМИ, недооценивая сборную Канады, оказали медвежью услугу российским хоккеистам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли.

«Господа спортивные журналисты. После вчерашнего матча не могу не высказаться. Более непрофессиональных, самовлюблённых людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра — это игра, а не разнарядка тех или иных организаций», — написал Розенбаум на своей странице в Instagram.

Он попросил журналистов научиться уважать противников и быть скромнее.

«Ваши комментарии не имеют ничего общего со спокойными, взвешенными разговорами тех, кто думал об игре, уважал силу и класс соперников. Прекращайте заниматься делом, которому вы не умеете служить», — написал певец.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.