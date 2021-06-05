Розенбаум раскритиковал работу СМИ перед матчем Россия — Канада на ЧМ
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- globallookpress.com
«Господа спортивные журналисты! После вчерашнего матча не могу не высказаться. Более непрофессиональных, самовлюблённых людей надо поискать. Вы забыли о спорте, о том, что им занимаются много людей на планете, которые понимают, что игра — это игра, а не разнарядка тех или иных организаций», — написал Розенбаум на своей странице в Instagram.
По словам певца, представители СМИ, недооценивая сборную Канады, оказали медвежью услугу российским хоккеистам, которые играли в свою силу, старались, но проиграли.
«Ваши комментарии не имеют ничего общего со спокойными, взвешенными разговорами тех, кто думал об игре, уважал силу и класс соперников. Тем слаще были победы наших спортсменов. Вы вообще соображали, когда говорили, что неплохо было бы «убрать» Канаду «под ноль»?» — написал он.
Розенбаум попросил журналистов научиться уважать противников и быть скромнее.
«Прекращайте заниматься делом, которому вы не умеете служить. Попросите Кирилла Набутова, Анну Дмитриеву, Геннадия Орлова… Вспомните Розанова, Гендлина, Маслаченко», — написал певец.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.