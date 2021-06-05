Диаш признан лучшим игроком сезона-2020/21 в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком сезона-2020/21 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В борьбе за звание лучшего игрока сезона защитник обошёл полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, полузащитника бирмингемской «Астон Виллы» Джека Грилиша, нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, нападающего лондонского «Челси» Мэйсона Маунта, нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и нападающего лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Томаша Соучека.

Напомним, что по итогам сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что де Брёйне может сыграть против сборной России на Евро-2020.