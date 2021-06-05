Определились финалисты чемпионата России по ММА

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На чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА) 2021 года определились финалисты.
Определились финалисты чемпионата России по ММА
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

У мужчин в весовой категории до 52,2 кг встретятся Магомедгаджиев Шамиль и Какаев Хирзри; до 56,7 кг — Нуцалханов Ахмед и Саниев Динар; до 61,2 кг — Ширкунов Сергей и Гамзатов Ахмед; до 65,8 кг — Заваев Гаджимурад и Юсупов Омарасхаб; до 70,3 кг — Гаджиев Али и Абасов Усман; до 77,1 кг — Морозов Евгений и Широков Даниил; до 83,9 кг — Расулов Гаджи и Зайнединов Денис; до 93 кг — Багаудинов Гаджимурад и Гасанов Магомед; до 120 кг — Гайдамака Андрей и Алиев Омар; свыше 120,2 кг — Магомедов Заурбек и Хазботов Аслан.

У женщин в весовой категории до 47,6 кг сразятся Никифорова Татьяна и Тепышева Валерия; до 52,2 кг — Пургина Кристина и Сафеева Анна; до 56,7 кг — Балдина Полина и Алиева Земфира; до 61,2 кг — Кармаева Анастасия и Плиткина Екатерина; до 65,8 кг — Чеботарёва Анастасия и Маркелова Алина; до 70,8 кг — Ширканова Мария и Суслова Екатерина.

Ранее Габдуллин исключил выступление профессионалов на ЧР по ММА.

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