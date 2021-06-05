Экс-футболист сборной Аргентины Тевес со слезами на глазах объявил об уходе из «Бока Хуниорс»

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Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес со слезами на глазах объявил об уходе из футбольного клуба «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.
Экс-футболист сборной Аргентины Тевес со слезами на глазах объявил об уходе из «Бока Хуниорс»
  • Reuters

«Думал, что этот момент никогда не наступит. Я здесь, чтобы сказать, что ухожу из клуба, это не прощание, потому что я всегда буду рядом с людьми «Боки». Я буду там не как футболист, но всегда как человек из народа», — цитирует Тевеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его словам, он счастлив, так как отдал команде всё как игрок. Форвард также назвал «Боку» лучшим клубом мира, отметив, что вся его семья всегда болела за этот клуб.

«Я не могу лгать им или болельщикам. Это решение исключительно моё. В «Боке» вы должны выкладываться на полную, а я мысленно не в состоянии сделать это. Я хочу поблагодарить всех, всех, кто работает в клубе», — добавил Тевес.

Тевес является воспитанником «Бока Хуниорс» и выступал за команду с 2001-го по 2005-й, с 2015-го по 2016-й, а также с 2018 года. Кроме того, он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Ранее Тевес заявил, что футболист может прожить без зарплаты полгода или год.

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