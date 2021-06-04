Источник: «Спартак» сделал предложение «Торино» по Лукичу

Московский «Спартак» может усилиться сербским полузащитником «Торино» Сашей Лукичем.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. По информации источника, итальянский клуб уже получил предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Также на полузащитника активно претендует «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне Лукич провёл в Серии А 32 матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Торино» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее глава ЛУКОЙЛа высказался о назначении Витории главным тренером «Спартака».