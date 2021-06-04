Источник: «Спартак» сделал предложение «Торино» по Лукичу

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Московский «Спартак» может усилиться сербским полузащитником «Торино» Сашей Лукичем.
Источник: «Спартак» сделал предложение «Торино» по Лукичу
  • Reuters

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. По информации источника, итальянский клуб уже получил предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Также на полузащитника активно претендует «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне Лукич провёл в Серии А 32 матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Торино» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее глава ЛУКОЙЛа высказался о назначении Витории главным тренером «Спартака».

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