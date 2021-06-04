Глава ЛУКОЙЛа высказался о назначении Витории главным тренером «Спартака»

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Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».
Глава ЛУКОЙЛа высказался о назначении Витории главным тренером «Спартака»
  • Reuters

«Спартак»? Всё хорошо у него. Я доволен прошлым сезоном. Команда провела его хорошо. Руй Витория? Я думаю, сейчас переходный период в команде. Новый тренер даст толчок к развитию», — цитирует Алекперова РИА Новости.

Португальский специалист по окончании сезона сменил на посту главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. У немца завершился контракт с командой, и он отказался от продления соглашения, сославшись на семейные обстоятельства.

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и попал в квалификацию Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что «Вест Хэм» предложил Кралу пятилетний контракт.

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