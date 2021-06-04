Фетисов: не думал, что сборная России может проиграть Канаде

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Фетисов: не думал, что сборная России может проиграть Канаде
  • globallookpress.com

«Печальный результат. Не думал, что сборная России может проиграть этой Канаде. Но спорт — такая вещь, которая предполагает подобные моменты», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».

Олимпийский чемпион отметил, что в истории мирового спорта много подобных примеров.

«Надеюсь, будут сделаны правильные выводы и мы будем побеждать», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.

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