Черчесов: наша задача — подвести команду к Евро в конкурентоспособном состоянии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре национальной команды в защите.

«Понимание у нас есть. Отрабатываем разные варианты. Понятно, что в четыре защитника играли больше, меньше времени уделяем. Но у нас конкретные соперники. Наша задача — подвести команду к Евро в конкурентоспособном состоянии. Пока мы не распыляемся», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Миранчук высказался об итогах сборов национальной команды России перед Евро-2020.