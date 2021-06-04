Черчесов: наша задача — подвести команду к Евро в конкурентоспособном состоянии

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре национальной команды в защите.
Черчесов: наша задача — подвести команду к Евро в конкурентоспособном состоянии
  • Reuters

«Понимание у нас есть. Отрабатываем разные варианты. Понятно, что в четыре защитника играли больше, меньше времени уделяем. Но у нас конкретные соперники. Наша задача — подвести команду к Евро в конкурентоспособном состоянии. Пока мы не распыляемся», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее Миранчук высказался об итогах сборов национальной команды России перед Евро-2020.

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