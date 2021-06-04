В Госдуме прокомментировали поражение России от Канады на ЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Очень обидно. Мы были близки к победе, но это спорт. Вылет в четвертьфинале — не наш уровень», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, сборная России по хоккею должна каждый год занимать призовые места и бороться за медали.
«У нас сильная команда. Повторюсь, в спорте может случиться всё что угодно», — сказал он.
Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.