В Госдуме прокомментировали поражение России от Канады на ЧМ по хоккею

Депутат Государственной думы Николай Валуев поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Очень обидно. Мы были близки к победе, но это спорт. Вылет в четвертьфинале — не наш уровень», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, сборная России по хоккею должна каждый год занимать призовые места и бороться за медали.

«У нас сильная команда. Повторюсь, в спорте может случиться всё что угодно», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.