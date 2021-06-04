Бурдасов — о поражении России от Канады на ЧМ: никто не может упрекнуть нас, что мы сдались без борьбы

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Нападающий сборной России Антон Бурдасов поделился мнением о поражении от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Бурдасов — о поражении России от Канады на ЧМ: никто не может упрекнуть нас, что мы сдались без борьбы
  • Reuters

«Мы не смогли добиться, чего хотели, но ничего не поделать, это спорт, и поражение — неотъемлемая его часть. Мы работали как могли, каждый отдавался своему делу на 100%, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и победить», — цитирует Бурдасова ТАСС.

По словам нападающего, каждый игрок сборной России понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой на чемпионате мира.

«Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом. Мы проиграли, но приняли поражение по-мужски. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы», — сказал он.

Встреча проходила в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Ранее сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку после вылета с чемпионата мира по хоккею.

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